С сегодняшнего дня автобусная остановка «ЦУМ» перенесена



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Фото: Константин Долгановский

С сегодняшнего дня, 19 октября, в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта, остановка общественного транспорта «ЦУМ» по направлению к Комсомольской площади будет временно размещаться между улицами Пермская и Екатерининская. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Изменения будут действовать с 19 октября для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68. В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается прежней.