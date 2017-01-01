Власти Прикамья будут развивать Пермский научно-образовательный центр совместно с «ЛУКОЙЛом»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 19 октября, Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование», а также дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год. Подписи под документами в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Цель соглашения — объединение главных научных и образовательных структур региона для запуска проектов в сфере рационального недропользования, а также экономическое, научно-техническое и технологическое развитие в совокупности с созданием организационных и материальных условий для совершенствования экономической и социальной инфраструктуры Пермского края.

В рамках соглашения предусмотрено промышленное освоение и вывод на российский и мировой рынки новых видов продуктов и технологий, создание усовершенствованной системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров, а также разработка актуальных образовательных программ.

Максим Решетников напомнил, что Пермский НОЦ работает по семи направлениям, по которым уже созданы рабочие группы. Сейчас, по словам губернатора, ключевой задачей является перевод работы по этим направлениям в практическую плоскость. «Конечно, здесь лидерами являются направления, связанные с нефтью. Потому что здесь есть у нас мощнейший заказчик, который предъявляет очень высокие требования. Это компания «ЛУКОЙЛ». Именно на основе её потребностей мы формируем программу этих проектов. Ту модель, которую мы сейчас отрабатываем по «нефтянке», начнём следом тиражировать по всем остальным направлениям. Параллельно с этим мы формируем экспертные советы», — рассказал Максим Решетников.

По словам Вагита Алекперова, у «ЛУКОЙЛа» и Пермского края сложились очень конструктивные отношения. «Это позволяет компании и развиваться, и реализовывать совместные социальные проекты. Мы уже приступили к строительству крупной электростанции на севере края, которая будет обеспечивать электроэнергией не только наши месторождения, но и население региона», — отметил президент компании. Участие «ЛУКОЙЛа» в развитии Пермского научного центра в первую очередь связано с необходимостью взращивать квалифицированные кадры.

Источник — пресс-служба администрации губернатора