Управляющий ЗиДа уволил директора предприятия и всех его заместителей

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Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники на предприятии, управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Ерёмин сегодня, 18 октября, уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и его заместителей.

По информации источника, о своём решении управляющий объявил по телефону, когда топ-менеджмент проводил совещание. По одной из версий, увольнение связано с тем, что завод не смог вовремя выплатить зарплату рабочим. Как сообщил источник изданию, в понедельник трудовой коллектив намерен выразить протест против решения управляющего и не выйти на рабочие места.

Леонид Смирнов подтвердил «Коммерсанту-Прикамье», что он и его команда уволены с 21 октября без объяснения причин. Но с увольнением он не согласен и намерен добиваться восстановления в должности.

Отметим, что сегодня рабочие ЗиДа планировали выйти на митинг, чтобы привлечь внимание властей к ситуации на заводе, оставшемся на следующий год без основной части гособоронзаказа. После вмешательства в ситуацию краевых властей рабочие перенесли митинг на неделю.