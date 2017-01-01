Игорю Комарову представили разработки промышленных предприятий Прикамья

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 18 октября, V Пермский инженерно-промышленный форум посетили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и генеральный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым они ознакомились с представленными на форуме разработками и продукцией 23 компаний Пермского края.

Специалист по продвижению ООО «НПП «ТИК», которое разрабатывает и производит системы вибродиагностики промышленного оборудования, Арнольд Пушкарёв представил новую разработку компании — самообучаемую систему вибродиагностики, которая позволяет определять состояние промышленного оборудования, наличие в нём дефектов и прогнозировать их появление благодаря нейросетям.

«Нейросеть контролирует ряд параметров и характеристик оборудования, анализирует совокупность факторов и на основе этих данных определяет дефекты, причём не только существующие, но и те, которые могут появиться со временем. Это так называемая предиктивная диагностика», — пояснил Арнольд Пушкарёв. По словам разработчиков системы, она может применяться на любых промышленных предприятиях, в том числе и нефтедобывающих.

Также полпреду Игорю Комарову и Вагиту Алекперову представили малоэмиссионную камеру сгорания (МЭКС) производства «ОДК-Авиадвигатель». МЭКС позволяет снижать температуру горения без использования воды, тем самым уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. Некоторые из представленных решений пока не применялись ни в авиационном, ни в промышленном двигателестроении России.

По словам управляющего директора — генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, защита окружающей среды сейчас является трендом мировой экономики, из-за чего изменились требования к снижению эмиссии оксидов азота и оксидов углерода в атмосферу при работе газотурбинных двигателей. «С этой целью специалисты АО «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывают малоэмиссионную камеру сгорания для газотурбинных установок мощностью 16 и 25 МВт, работающих на природном газе», — отметил он.

Кроме того, на форуме демонстрировали новую разработку ООО «НПП «Стэлспроммаш»». Это шаровой кран с уплотнением «металл по металлу», созданный для опытно-промышленных испытаний предприятий ТЭК, и полиэтиленовая армированная труба ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Как утверждает производитель — ООО «Технология композитов», эти трубы имеют ряд преимуществ перед металлическими, которые традиционно используются в промышленности. В частности, они устойчивы к коррозии, более гибки, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжёлой техники.

Ещё на выставке представили интерактивную карту объектов предприятий — мобильное приложение, содержащее наглядную информацию с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты ТЭК, в том числе предприятия «ЛУКОЙЛа», и сведения по объёмам производства продукции. Эта карта включает предприятия, расположенные в более чем 80 регионах страны. При этом по каждому объекту предусмотрена информация о пермских поставщиках, объёмах поставок за последние три года, а также 3D-модели оборудования. Предполагается, что такая форма презентации может быть использована и для других корпораций и отраслей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора