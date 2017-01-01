Максим Решетников проведёт Instagram-конференцию на тему дорог и подготовки к зиме

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В среду, 23 октября, в 19:00 губернатор Пермского края Максим Решетников проведёт очередную Instagram-конференцию.

Глава региона на своей странице в Instagram обратился к жителям края и предложил им задавать вопросы под анонсом. «Основные темы — подведение итогов по отопительному сезону и сезону ремонта и строительства дорог. Ну, и заодно обсудим, как мы входим в зиму, потому что на дорогах уже появляется снег», — сообщил он и добавил, что также ответит на самые актуальные вопросы жителей края.