За счёт перехода на новую транспортную модель доходы бюджета Перми в 2020 году вырастут на 6 млрд руб.

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в Пермскую городскую думу проект бюджета краевой столицы на 2020 год и плановый период до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Бюджет внесён в срок и в соответствии с планом. Это проекто-ориентированный документ, направленный на результат, приоритетом по-прежнему остаются социальные обязательства. Учтены национальные проекты, инициативы губернатора и мнения депутатов. Я очень надеюсь, что рост бюджета позволит ускорить исполнение обязательств, которых ждут от нас горожане.

Приоритетом нового бюджетного цикла для города остаётся сохранение социальной направленности бюджета, в том числе реализация национальных проектов по строительству дорог, школ и детских садов, спортивных объектов, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройству города. Доля «программных» расходов в бюджете города Перми на 2020—2022 годы составит порядка 92%, будут реализовываться 19 муниципальных программ.

Доходная часть бюджета значительно увеличится: предполагается, что за счёт перехода на новую транспортную модель доходы в 2020 году вырастут на 6 млрд руб., поступления из краевого и федерального бюджетов составят порядка 16 млрд 891 млн руб., а также налоговые и неналоговые доходы в сумме 21 млрд 68 млн руб. Расходы за три года, в том числе и на реализацию муниципальных программ, составят 1 млрд 21 млн руб. Существенно увеличивается инвестиционная составляющая бюджета — в 2019 году сумма выросла до 9,3 млрд руб., а в 2020 году составит четверть расходов городского бюджета.

В проекте бюджета предусмотрен целый комплекс мероприятий, призванных обеспечить развитие города — как в части городского хозяйства, так и в социальной сфере. Муниципалитет принял новое расходное обязательство по предоставлению многодетным семьям города единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, на условиях софинансирования предусмотрены средства на обеспечение жильём молодых семей и увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

В планах — строительство социальных объектов: пяти детских садов в Дзержинском, Мотовилихинском и Кировском районах, нового корпуса школы на ул. Юнг Прикамья, трёх и пяти спортивных площадок, а также реконструкция четырёх образовательных учреждений и здания Дворца молодёжи.

Из спортивных объектов планируется строительство бассейна на ул. Гашкова, комплекса с бассейном на ул. Шпальной, реконструкция манежа «Спартак», физкультурно-спортивного центра на ул. Академика Веденеева, лыжероллерной трассы и объектов на территории экстрим-парка. Планируется завершение реконструкции ул. Героев Хасана и ул. Революции, реконструкция ул. Карпинского, ул. Маршала Жукова, ул. Плеханова, площади Восстания, строительство ул. Крисанова и ул. Журналиста Дементьева.

Принимая во внимание мнение жителей города, в проект бюджета включена реконструкция набережной Камы в микрорайоне Закамск, восстановление памятников архитектуры — дач Синакевича и Мешкова.

Проект бюджета будет тщательно изучен депутатами Пермской городской думы и после проведения публичных слушаний рассмотрен на пленарном заседании в ноябре этого года.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Конечно, самое главное — социальная направленность бюджета. В этом полностью сохраняется преемственность с предыдущим периодом. Мы продолжаем серьёзно работать с инвестиционными расходами, бюджетом развития. Будем строить новые школы и детские сады за счёт софинансирования из федерального и краевого бюджетов и по соглашениям с застройщиками. Продолжим практику строительства бассейнов — ещё два планируются к проектированию и вводу в эксплуатацию. Кроме того, наращиваются объёмы дорожного ремонта и строительства. Важный момент — комплексное благоустройство индивидуального жилого сектора: на развитие территории частного сектора в 2020—2022 годах в проекте бюджета предусмотрено 100 млн руб. ежегодно. Социальная направленность бюджета не только в капитальных вложениях, но и в текущих расходах — будем предоставлять денежные выплаты взамен земельных участков многодетным семьям и синхронно вместе с краевым правительством в 2020 году увеличиваем в два раза расходы на программу «Молодая семья».