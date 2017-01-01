В краевом минприроды появился новый замминистра

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В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на должность заместителя министра была назначена Надежда Мелик-Казарова. Информацию об этом подтвердили в краевом минприроды.

В ведомстве уточнили, что новый заместитель министра занимает должность с 15 октября. Она также занимает должность статс-секретаря и начальника управления правового и организационно-аналитического обеспечения. Её основными обязанностями станут правовое сопровождение, взаимодействие с Законодательным собранием Пермского края и надзорными органами.



Надежда Мелик-Казарова родилась в 1968 году в Соликамске, окончила юридический факультет ПГУ в 1990 году. Работать начала в прокуратуре Пермской области, в 1995—1996 годах работала юристом в Добрянском филиале АБ «Западуралбанка». Затем с 1996 года по 2019 год работала в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: сначала — в должности ведущего юрисконсульта, затем — начальника отдела — заместителя начальника управления и руководителя группы правового обеспечения.