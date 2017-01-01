В Пермском крае задолженность по заработной плате за месяц увеличилась на 13,9 млн рублей

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Просроченная задолженность по заработной плате по данным Пермьстата на 1 октября 2019 года составила 15,1 млн рублей. Отметим, что на 1 сентября 2019 года показатель был равен 1,2 млн рублей.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств — это 94% от общей суммы долга. Долги также наблюдаются в сфере образования, в сельском хозяйстве, строительстве и в управлении недвижимым имуществом.

Наибольшая сумма задолженности наблюдается в Александровском муниципальном районе — 142 тыс рублей. В Соликамске долг составляет – 631 тыс рублей, в Перми – 167 тыс рублей, в Кудымкаре — 68 тыс рублей, а в Чайковском — 44 тыс рублей.

Своевременно не получили заработную плату 598 человек, так получается, что в расчёте на одного работника сумма долга составляет 25,3 тыс рублей.

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