Назначен руководитель Пермского научно-образовательного центра

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 18 октября, министр образования Пермского края Раиса Кассина на совещании среди учёных представила руководителя Пермского федерального научно-образовательного центра. Им стал Павел Илюшин, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Он уже является директором Научно-образовательный центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений (считается НОЦ ПНИПУ).

Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» будет работать по семи направлениям. Это твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нём будут работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.

В рамках развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.

Напомним, о создании НОЦ «Рациональное недропользование» в Пермском крае впервые сообщил Президент РФ Владимир Путин в своём Послании к Федеральному собранию РФ. Тогда он отметил, что в трёх из пяти регионов, в частности в Прикамье, Белгородской и Тюменской областях, пилотные центры уже находятся в высокой степени готовности. До конца текущего года центры будут созданы также в Кемеровской и Нижегородской областях.