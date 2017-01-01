ПЗСП сообщает о начале продаж квартир на ул. Целинной, 53

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Фото: Денис Сакаев

Продажа квартир в строящемся доме на ул. Целинной, 53 стартовала в конце сентября, и всего за две недели было заключено 50 договоров на покупку квартир. Об этом сообщает пресс-служба АО «ПЗСП»

Строящийся дом на ул. Целинной, 53 расположен в благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Рядом с домом находятся школы, детские сады, медицинские центры, магазины, остановка общественного транспорта.

Покупателей квартир в доме на ул. Целинной, 53 порадуют оригинальные планировки: квартиры-студии 33 кв. м, популярные квартиры евроформата. Квартиры в доме будут сданы с качественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

Продажи квартир ведутся по счетам эскроу, что гарантирует сохранность денежных средств покупателей. Первая очередь дома (1-й и 2-й подъезды) будет сдана во втором квартале 2020 года, сдача второй очереди намечена на четвёртый квартал этого же года.

Кстати, совсем скоро стартуют долгожданные продажи квартир на ул. Адмирала Ушакова, 15 и в центре города, на ул. Кисловодской, 12. Уже сейчас будущие покупатели могут оставить заявку на покупку квартиры в этих домах на сайте группы компаний ПЗСП — pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО «Спецстрой Целинная, 53».