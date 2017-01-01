Жители Кировского района просят провести ремонт памятника героям Великой Отечественной войны

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщила пресс-служба краевого исполкома «Единой России» в Пермском крае, жители Кировского района с просьбой провести капитальный ремонт «Памятнику рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны» обратились к секретарю регионального отделения партии «Единой России», депутату Пермского городской Думы Вячеславу Григорьеву.

Обязательства по содержанию памятника, расположенного на ул. Водников, 31, возложило на себя ООО «Волжско — Камское судоходное общество», но в итоге новые собственники отказались брать его на баланс, и монумент оказался «бесхозным». В последние десять лет памятник содержался исключительно за счет пожертвований горожан и разовых грантов, а в нормативное состояние приводился силами активистов и муниципальными депутатами.

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской Думы:

— Памятник, установленный в честь героев Великой Отечественной войны, не должен быть бесхозным. Мы в течение долгого времени добиваемся, чтобы памятное место на Водниках постоянно находилось в надлежащем состоянии. Во-первых, в преддверии юбилея Великой Победы его надо привести в порядок. А, во-вторых, необходимо передать памятник в муниципальную собственность. Вопрос буду держать на личном контроле.

Депутат также добавил, что региональное отделение партии «Единая Россия» будет добиваться, чтобы памятник рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны был капитально отремонтирован и передан на баланс районной администрации.