Новый руководитель ГУФСИН по Пермскому краю представлен личному составу и руководству региона

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Фото: пресс-служба ФСИН России

Замдиректора ФСИН России генерал-майор Валерий Балан представил личному составу краевого главка нового начальника — полковника Юрия Лымаря. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ходе представления Валерий Балан охарактеризовал Юрия Лымаря как грамотного, ответственного и опытного руководителя с более чем тридцатилетним стажем службы в органах уголовно-исполнительной системы.

Также Валерий Балан и Юрий Лымарь встретились с главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, которые поздравили нового руководителя ГУФСИН России по Пермскому краю с назначением и выразили уверенность в продолжении конструктивной работы.

После представления личному составу Валерий Балан, Юрий Лымарь и начальник Пермского института ФСИН России Сергей Никитюк посетили базу отдела специального назначения ГУФСИН «Медведь», исправительную колонию №29 и Пермский институт ФСИН России.

Президент РФ подписал указ о назначении Юрия Лымаря начальником ГУФСИН по Пермскому краю 3 октября. На этой должность полковник Лымарь сменил ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева.