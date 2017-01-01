В последний день октября откроется форум «Пермь-Восток»

Твитнуть Поделиться Поделиться

В этом году шестой городской форум «Пермь-Восток», который пройдет 31 октября в гостинице «Урал», будет посвящен культуре Китая. Об этом сообщает администрация Перми.

Программа форума включает в себя открытые уроки по изучению китайского языка, презентацию китайских видов спорта, занятия по каллиграфии и чайную церемонию, а также круглые столы, где жители города смогут подискутировать на темы туризма в Китае, исторических и гуманитарных связей Прикамья и Китая и о перспективных направлениях и специфике делового взаимодействия с китайскими партнерами.

Участие в форуме примет советник-посланник Посольства КНР в России Гун Цзяцзя, представители институтов и классов Конфуция Приволжского и Уральского федеральных округов, общественные и деловые круги Пермского края и соседних регионов.

Заключительными нотами форума станет презентация китайской кухни и мюзикл на китайском языке в исполнении творческого коллектива МАОУ «Гимназии № 2» (6+).

Твитнуть Поделиться Поделиться