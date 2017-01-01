«МегаФон» запустил 4G в Перми в новом диапазоне

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Жители и гости Перми теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на «голосовых» частотах. «МегаФон» дополнительно ввел в эксплуатацию 26 базовых станций 4G в диапазоне 1800 МГц. География работ связистов охватила 72 улицы. Так, территория действия скоростной 4G-сети в Перми увеличилась ещё в два раза, сообщает пресс-служба компании.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Перми:

— Более 70% интернет-трафика наши абоненты скачивают, находясь в помещениях. Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку, и дополнительно усилили покрытие 4G-сети с помощью добавления 1800-го диапазона в LTE. Благодаря такому решению сеть ещё лучше проникает в здания с толстыми стенами, на этой частоте сигнал особенно устойчив даже на цокольных этажах и в подвальных помещениях.

Стандарт LTE-1800 у «МегаФона» запущен теперь во всех районах города. Площадь действия базовой станции, работающей на «голосовых» частотах, в 1,5 раза шире, чем у другого оборудования, а значит, ещё больше пермских абонентов смогут общаться онлайн на высоких скоростях оператора.

Так, сигнал 4G-сети теперь ещё надежнее на ул. Крупской, Ушинского, Аркадия Гайдара, Ласьвинской, Маршала Рыбалко, Адмирала Нахимова, Петропавловской, Максима Горького, Ленина, Белинского, Куйбышева, Сибирской, Пермской.

На цокольных этажах зданий сеть 4G «МегаФона» также стала лучше на ул. Целинной, Ивана Франко, Мечникова, Газеты «Звезда, Комсомольском проспекте, Пермской, Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов, Комбайнеров, Баумана.

Телеком-работы в сети «МегаФон» проведены в районе Тимирязева, Островского, Революции, Встречной, Оверятской, Паркового проспекта, Желябова, Водопроводной, Героев Хасана, Постаногова, Красногвардейской и.т. д.

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