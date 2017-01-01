На реализацию нацпроектов в Прикамье запланировано направить более 59 млрд руб.

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 17 октября, в Перми полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провёл совещание по реализации национальных проектов в Прикамье. Участие в нём приняли представители аппарата полномочного представителя, главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников, губернатор Пермского края Максим Решетников, представители краевых властей и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В своём приветственном слове Игорь Комаров отметил, что нацпроекты в Пермском крае реализуются на системной основе.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в ПФО:

— Мы видим, что есть вопросы, но они рабочие. Я надеюсь, что поручения, которые были даны Президентом России по реализации национальных проектов, в целом будут успешно выполнены. Мы обсуждали и мероприятия, которые могут повысить эффективность нацпроектов. Если брать, например, нацпроект «Здравоохранение», то это не только показатели по введению оборудования и создание новых медицинских учреждений, но и таргетирование основных групп населения, снижение рисков заболеваний, правильное соотношение финансирования, диспансеризация. Правительство края самостоятельно разрабатывает мероприятия, которые могли бы повысить эффективность нацпроектов, и это положительный момент.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что регион активно включился в реализацию нацпроектов и получил существенную финансовую поддержку: с 2019 по 2024 год на реализацию нацпроектов в Прикамье запланировано направить 46,3 млрд руб. из федерального бюджета и 12,8 млрд — из краевого.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Нацпроекты — это возможность решить те проблемы, которые были накоплены годами. В первую очередь, это вопросы здравоохранения: увеличение продолжительности жизни, обновление лечебной базы по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, серьёзные изменения первичного звена медицинской помощи — с учётом последних поручений президента для нас открываются дополнительные возможности. Нацпроекты — это возможность решить вопросы по аварийному жилищному фонду. Мы третьи в стране по объёмам накопленной «аварийки», и вместе с теми проектами, которые у нас были запущены, это возможность решить вопросы. Также это возможности по безопасным и качественным дорогам, демографии, строительству садиков, школ.

В своём выступлении глава Прикамья рассказал о предварительных результатах работы, проводимой в рамках нацпроектов. В частности, с этого года в крае стартовали программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями: во всех территориях открыты кабинеты первичного выявления патологий, настроена система онко- и кардионастороженности. По факту кабинеты начали функционировать только во второй половине года, но показатели уже начали сдвигаться. За девять месяцев 2019 года смертность в крае снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и что важно — на 7,5% от инфарктов и на 3,7% от инсультов. Стартовали программы по лекарствам. В первый послеоперационный год пациентам бесплатно выдаются кардиопрепараты. Сейчас услугой пользуются уже 3 тыс. человек. При этом аналогичный проект запустят в следующем году на уровне Федерации. Главное отличие — в сроке выдачи препаратов: программа Минздрава РФ рассчитана на два года.



Большая работа в крае ведётся по строительству детских садов. В прошлом году в Прикамье было введено четыре новых детских сада, до конца этого года в общей сложности планируется ввести девять детских садов.



Ещё одно важное направление работы в Пермском крае — ликвидация аварийного жилья. Важно отметить, что плановый показатель, установленный Президентом России краю на 2019 год, уже выполнен на 310%. Этого удалось достичь благодаря синхронизации национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы. В 2019 году планируется расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год — более 130 тыс. кв. м.