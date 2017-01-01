Заместитель полпреда оценил уровень реализации проекта «Здравоохранение» в Прикамье

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае ведётся поступательная работа по реализации национального проекта «Здравоохранение» и развитию IT-кластера. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий в рамках рабочей поездки в Пермский край, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Алексей Кузьмицкий, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

— Реализация национального проекта «Здравоохранение» ведётся на системной основе, есть хорошие достижения по развитию IT-кластера. Важно эту работу продолжить, повысить её эффективность, для того чтобы обеспечить новое качество жизни людей, реальные позитивные изменения для каждой семьи.

В ходе посещения регионального кардиологического диспансера, участвующего в реализации нацпроекта «Здравоохранение», заместитель полпреда подчеркнул, что в зоне особого внимания региона должно быть исполнение мероприятий по переоснащению медицинским оборудованием сосудистых центров и отделений, достижение целевых показателей снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.

Также, по словам Алексея Кузьмицкого, необходимо сосредоточиться на решении проблем, связанных с доступностью первичной медико-санитарной помощи жителям отдалённых и малочисленных населённых пунктов, приобретением передвижных медицинских комплексов и освоением средств федерального бюджета, выделенных на эти цели.

Особое внимание заместитель полпреда уделил вопросам развития IT-кластера и цифровых технологий Пермского края. Алексей Кузьмицкий ознакомился с работой национального оператора информационно-коммуникационных услуг в России АО «Эр-Телеком», включённого в реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Заместителю полпреда рассказали о стратегическом развитии компании и её достижениях по цифровизации Пермского края и страны в целом.

«Цифровая повестка становится неотъемлемой частью, обеспечивающей развитие всех отраслей социальной сферы и доступность услуг. Важно, чтобы те результаты, которые уже есть в Пермском крае, получили свое поступательное развитие. Необходимо работать над устранением «цифрового неравенства», чтобы жители отдалённых районов области в полном объёме могли использовать цифровые технологии», — пояснил заместитель полпреда.