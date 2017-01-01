Казис Максвитис отказался от совмещения тренерских должностей

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Казис Максвитис

Руководство БК «Парма» в ходе обсуждения с Казисом Максвитисом определилось по поводу предложения Литовской федерации баскетбола главному тренеру клуба возглавить национальную сборную своей страны. С учётом важности участия БК «Парма» в этом сезоне Единой лиги ВТБ, клуб заинтересован в том, чтобы Казис сосредоточился на работе в Перми, сообщает пресс-служба БК.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

—Предложение Литовской федерации баскетбола стало для нас пусть и приятной, но неожиданностью. Мы лишний раз убедились в том, что выбрали высококвалифицированного и востребованного специалиста. Однако летом 2019 года, когда мы подписывали контракт с Казисом, нашим главным условием было его полное погружение в работу в Перми. Мы понимаем желание Максвитиса помочь сборной своей страны, но впереди трудный сезон в Единой лиге ВТБ, пока он складывается для «Пармы» очень непросто. В этих условиях любой клуб не может позволить себе роскошь работать с тренером, который разрывается «на два фронта». Мы готовы вернуться к обсуждению этого вопроса перед началом следующего сезона.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

—Работать со сборной своей страны — большая честь для каждого тренера. Я был готов совмещать работу в «Парме» с подготовкой национальной команды Литвы. Однако этого не предусматривает мой контракт. Подписывая соглашение с БК «Парма», я принял на себя целый ряд обязательств, нарушить которые не вправе. И я должен уважать решение руководства пермского клуба.