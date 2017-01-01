«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке



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ООО «Пермская сетевая компания» скорректирует начисление платежей за теплоэнергию для клиентов — физических лиц в беззаявительном порядке. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 66-т от 30 сентября 2019 года, сообщают в пресс-службе компании.

«Жителям Перми нет необходимости приходить в офис энергокомпании. Клиентам, добросовестно оплатившим тепловую энергию по ранее действующим тарифам, переплата за 2017 и 2018 годы будет зачтена автоматически в счет будущих платежей» — отмечают в «Т Плюс».

Перерасчет клиенты «Пермской сетевой компании» увидят в квитанции за октябрь, которая поступит им в начале ноября.

Напомним, что Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края скорректировало тарифы на теплоснабжение для Пермской сетевой компании с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Основанием для этого стало определение Верховного суда РФ от 25 июля 2019 года.

Снижение с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018 года составило 5,1%, с 1 июля по 31 декабря 2018 года — 0,3%.