Для реализации нацпроекта по жилью в Прикамье запланировано вовлечь 4 тыс. га земли Только так можно достичь уровня 1,6 млн кв. м жилья в год

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Фото: Константин Долгановский

До 2024 года в Пермском крае должно быть построено 8 млн кв. м жилья, чтобы достичь показателей национального проекта по доступному и качественному жилью. Об этом заявил первый заместитель председателя регионального правительства Михаил Сюткин.

По его словам, для этого необходимо вовлечь в строительный оборот 4 тыс. га земель, из них 400 га — в Перми.

Сейчас в крае ежегодно возводится 1 млн кв. м жилья (столько же, как в одном Екатеринбурге, — прим), но для достижения показателей нацпроекта необходимо вводить в год 1,6 млн кв. м.

Сюткин отметил, что достигнуть показателей в Перми можно двумя основными путями — вовлекать в застройку территории с аварийным жильём и промышленные территории. «Необходимо расселить 500 тыс. кв. м по нацпроекту плюс 200 тыс. кв. м по региональным программам», — отметил вице-премьер.

Кроме того, по его оценкам, в городе примерно 140 га — неиспользуемые или малоиспользуемые промтерритории.

«Точечная застройка приоритетом не является, так как плотность территории практически исчерпана», — добавил Михаил Сюткин.

Напомним, нацпроект, инициированный Владимиром Путиным, начал действовать с 1 октября 2018 года. Согласно ему, к 2024 году в России ежегодно должно возводиться 120 млн кв. м жилья.