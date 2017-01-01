Девяти муниципалитетам края выделили средства на развитие туризма

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Фото: Facebook

На заседании правительства Пермского края было принято решение о распределении субсидий муниципальным районам региона для создания сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в сфере туризма в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Субсидии в размере 20 млн руб. получат девять муниципалитетов. Всего в краевое Агентство по туризму и молодёжной политике поступило 15 заявок. Победители были определены конкурсной комиссией. Критериями для отбора стали, в частности, туристический потенциал территории, степень готовности инфраструктуры для туристов, развитость событийных мероприятий на территории.

Так, в 2020 году благодаря финансированию из краевого бюджета в городе Осе продолжится благоустройство набережной Камы на месте проведения фестиваля экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга». В Губахе установят площадку «Сердце Пармы» и декорацию для одноимённого фильма — арт-объект «Княжеская барка».

В Березниках будет благоустроена территория у музея «Палаты Строгановых». В Чусовском муниципальном районе будет организован туристический маршрут «Чусовские затеси» (для этого приведут в порядок не задействованную ранее набережную речки Архиповки), а также создана соответствующая инфраструктура в музее «Этнографический парк истории реки Чусовой».

В Горнозаводском городском округе будет обустроена смотровая площадка на месте находки первого алмаза и установлены информационные стенды.

В Ныробе и селе Редикор Чердынского муниципального района, селе Кын Лысьвенского городского округа, Горнозаводске, Кудымкаре и Соликамске будет обустроена туристическая инфраструктура, в том числе информационные щиты и указатели.

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