«Теплоэнерго» выбрало двенадцатого возчика мусора Им стала компания, возившая мусор в Добрянке до 2019 года

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 16 октября, регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» подвёл итоги аукциона на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в границах Добрянского, Ильинского городского округа и Пермского района (Хохловское СП).

Начальная цена контракта составляет 7,1 млн руб. Источник финансирования — собственные средства регоператора.

Заявки на аукцион прислали три участника. Однако одного из них конкурсная комиссия не допустила до торгов, так как тот не предоставил документы с «конкретными показателями товара», соответствующими требованиям аукциона. Оставшиеся два участника понизили максимальную цену контракта до 7 млн руб. и 6,9 млн руб., то есть на 1% и 1,5%.

Как стало известно «Новому компаньону», победителем аукциона стало ООО «ТРАНСПОРТНИК» из Добрянки, которое возило мусор в городе до реформы системы обращения с ТКО. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор и учредитель — Азис Мустафаев. Чистая прибыль за 2018 год составила 18,3 млн руб. В 2017 году компания заключила 16 контрактов на сумму 169,8 млн руб. В 2018 году количество контрактов уменьшилось до шести (15,3 млн руб.). А в 2019 году компания заключила всего два контракта на сумму 7,4 млн руб.

Остальные участники аукциона — это ООО «Спецтранс» (не допустили) и пермское ООО «Стройцентр», которое занимается сбором опасных отходов.

Напомним, что в конце прошлого года всю территорию края разделили на 11 лотов. А новый лот значится как №12. В «Теплоэнерго» «Новому компаньону» сообщили, что проведение нового аукциона связано с изменением федерального законодательства. В нём появилась поправка, согласно которой регоператор обязан «отыграть» один лот на малый и средний бизнес.

Согласно техзаданию, участники аукциона по лоту №12 должны иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, квалифицированный персонал и необходимое количество мусоровозов. Победителю аукциона нужно будет вывозить мусор из Добрянского района (кроме Сенькинского сельского поселения) на полигон ТБО в Полазне, а мусор из Ильинского района, а также Сенькинского и Хохловского сельских поселений — на полигон ТБО в деревне Софроны. Общий объём мусора составляет 32 918 тыс. куб. м, а срок оказания услуг — со дня заключения договора по 31 декабря 2019 года.

Территорию для нового лота забрали из действующего контракта с ООО «Экол». В «Теплоэнерго» пояснили, что стоимость действующего контракта по лоту №8 (Добрянский район, Ильинский район, часть Пермского района, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, посёлок Новые Ляды) будет пересмотрена и снижена на 7 млн руб. В конце этого года все лоты будут разыгрывать снова, и из-за лота №12 стоимость лота №8 будет снижена на 42 млн руб.

На вопрос, почему регоператор решил отрезать кусочек территории у ООО «Экол», а не у любого другого возчика, в «Теплоэнерго» ответили, что лот №8 был выбран исходя из экономической целесообразности. Напомним, что «Экол» получил контракт стоимостью 316 млн руб. Причём этот договор был заключён по максимальной цене контракта, так как на аукцион заявился лишь один участник.