В Пермь прибыл передвижной выставочно-лекционный поезд

Пермяки могут узнать в нём об истории и завтра железных дорог. Фоторепортаж

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Фото: Виктор Михалев

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (6+) прибыл на станцию Пермь I. До 20 октября жители Перми смогут посетить развёрнутые тематические экскурсии, которые познакомят с историей железных дорог в России.

В составе поезда 20 вагонов, девять из которых оформлены как выставочные залы. На экспозиции можно узнать историю становления и развития отечественных железных дорог, а также о современных проектах и технологиях, которые используются на железных дорогах страны.

Выставочный комплекс работает с 10:00 до 19:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, вход посетителей — до 18:15.

Выставочно-лекционный комплекс в Перми

Фото: Виктор Михалев

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