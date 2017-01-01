УФАС вынесло предупреждение пермскому отделению Россельхозбанка

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Пермское отделение АО «Россельхозбанка» отказало АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» в открытии счёта. По информации с сайта краевого УФАС, это произошло из-за наличия у предприятия решений налогового органа о приостановлении операций по счетам.

Пермские антимонопольщики посчитали, что банк не вправе был отказать предприятию в открытии счёта, поскольку таким образом « создал непреодолимые препятствия для выполнения гособоронзаказа» из-за госконтракта, заключённого между АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и АО «МКБ «Искра».

В Пермском УФАС ссылаются на закон о гособоронзаказе, который предписывает АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» открыть счёт для выполнения гособоронзаказа только в АО «Россельхозбанк».

Поскольку это финансовое учреждение уполномочено сопровождать банковские операции головным исполнителем гособоронзаказа (АО «МКБ «Искра»), пермские антимонопольщики считают, что решение финансового учреждения противоречит Закону «О защите конкуренции», поскольку ущемляет интересы предприятия.

Пермское УФАС России выписало предупреждение АО «Россельхозбанк» по п. 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». В случае если финансовое учреждение в девятидневный срок с момента получения предупреждения не устранит нарушение и не откроет спецсчёт для АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», Пермское УФАС заявило о готовности возбудить антимонопольное дело.