Налоговики хотят признать банкротом пермского производителя тортов

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В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом одного из пермских производителей кондитерских изделий — ООО «Тортолино». Налоговики требуют от ООО «Тортолино» выплатить 787,1 тыс. руб.

Связаться с руководством ООО «Тортолино» не удалось.

В краевом минсельхозе «Новому компаньону» пояснили, что экс-гендиректор «Тортолино», а теперь министр сельского хозяйства региона Оксана Бреднева сейчас не имеет отношения к кондитерской компании. Ещё весной 2019 года она уволилась с должности директора, передав все свои полномочия по управлению компанией.

ООО «Тортолино» не является крупным предприятием даже по масштабам кондитерской отрасли Пермского края. По данным СБИС, выручка в 2018 году у компании составила 11,1 млн руб., прибыль — 3,9 млн руб.