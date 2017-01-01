С субботы изменится движение общественного транспорта по ул. Героев Хасана

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Фото: Константин Долгановский

С 19 октября по выходным будет временно изменено движение общественного транспорта по ул. Героев Хасана. Здесь будут производиться работы по строительству участков канализации и водопровода, пересекающих улицу, сообщают в администрации Перми.

Изменения будут введены с 00:00 19 октября до 0:00 21 октября, а также в последующие выходные — 19—20, 26—27 октября, 2—3 ноября.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи» — «Микрорайон Костарёво» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «Улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая Гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 на ул. Героев Хасана.

Маршрут 4т будет следовать сообщением «Улица Нейвинская» — «Микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «Улица Нейвинская» по ули. Героев Хасана, Хлебозаводской, далее — по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по ул. Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «Улица Нейвинская» для высадки пассажиров.

Об изменении работы транспорта в последующие выходные будет объявлено дополнительно.