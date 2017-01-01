Пермский край и Удмуртия обменяются культурами Регионы подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: Константин Долгановский

В Музее современного искусства PERMM 16 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерствами культуры Пермского края и Удмуртии.

По словам министра культуры Удмуртской республики Владимира Соловьева, у Удмуртии с Пермским краем много точек соприкосновения. «У нас не только общая граница, но и по духу наши регионы близки. Мы ожидаем, что после подписания соглашения между нашими землями завяжутся более крепкие культурные связи. В частности, уже сейчас мы ведём переговоры о том, что в рамках фестиваля Чайковского к нам приедет со спектаклями труппа Пермского театра оперы и балета. Кроме того, уже запланированы гастроли Пермского академического Театра-Театра. Его художественный руководитель Борис Мильграм приезжал в августе в Ижевск, смотрел несколько площадок для гастролей», — рассказал на церемонии подписания соглашения министр культуры Удмуртии.

Сотрудничество с Удмуртией началось 6 мая, когда крупнейшее событие Года театра — Всероссийский театральный марафон — прибыл в Пермь. На малой сцене Пермского академического Театра-Театра состоялась торжественная церемония передачи символа театрального марафона из рук министра культуры Удмуртии Владимира Соловьева министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому. Тогда впервые была озвучена идея подписать соглашение о культурном сотрудничестве.

ПГИК станет в рамках нацпроекта «Культура» одним из вузов, который проводит обучение и повышение квалификации работников культуры. «Мы договорились с ректором Людмилой Дробышевой-Разумовской, что ближайший визит преподавателей из Института культуры состоится в конце ноября. В нашем регионе мы системно и целенаправленно будем вести профориентацию, пригласим начальников отделов культуры муниципальных образований. Радует, что количество студентов из Удмуртии в ПГИК растёт. Я надеюсь, что по окончании вуза они вернутся к нам в Удмуртскую республику и станут профессионалами. Я и сам окончил ПГИК в 1984 году», — признался Владимир Соловьёв.

Фото: Константин Долгановский

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не исключил вероятности того, что соглашение о культурном взаимодействии с Удмуртией — первое в череде аналогичных соглашений с соседними регионами. «Наши коллеги из Башкирии тоже хотят принять участие в совместной работе. Мы уверены, что подобный опыт сделает культурную жизнь наших регионов интереснее и богаче. Это могло бы быть полезно, прежде всего, нашим зрителям и слушателям. У соглашения с Удмуртской республикой нет сроков. Мы будем работать вместе, пока интерес к этому будет взаимным», — рассказал Вячеслав Торчинский.

Старт культурному сотрудничеству между Удмуртской республикой и Пермским краем был дан сразу после подписания соглашения. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка-мастерская «Земля музъем», где можно увидеть работы современных удмуртских художников.

Планируется, что в следующем году современные пермские художники отправятся с аналогичной выставкой в Ижевск.