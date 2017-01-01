Социальный акцент В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края

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Фото предоставлено пресс-службой ЗС ПК

В Перми 16 октября состоялся важный этап законотворческого процесса — публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2020—2022 годы. Этот документ планируется принять в первом чтении уже 24 октября. Публичные слушания традиционно прошли в Органном зале Пермской краевой филармонии. В них приняли участие члены краевого правительства, депутаты Законодательного собрания, руководители профсоюзных организаций, представители общественности и главы муниципалитетов. Члены правительства рассказали, в каких условиях был сформирован бюджет и что станет в 2020—2022 годах основными направлениями бюджетной политики.

Сложности с вводными

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что бюджет формировался в очень непростых условиях из-за отсутствия стопроцентно понятных вводных. Также для региона оказались очень ощутимыми последствия решений, принятых за последние годы на федеральном уровне. Например, это освобождение от налогообложения всего движимого имущества и увеличение ставки НДС с 18% до 20%, что привело к увеличению стоимости госзаказа. «Всё это происходит в условиях реализации нацпроектов и необходимости реализации больших инвестиционных проектов, таких как строительство социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры. На это нам, конечно, нужны значительные финансовые средства, и изыскать их было тоже непростой задачей. Поэтому на сегодняшний момент мы исчерпали практически все возможности для оптимизации доходов», — сообщила министр.

Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина пояснила, что в качестве основных направлений налоговой политики на 2020—2022 годы край определил для себя повышение эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, сохранение стоимости патента для трудовых мигрантов, улучшение параметров налогообложения для малого бизнеса и в отношении недвижимости. В результате собственные налоговые и неналоговые доходы края на 2020 год составят 125,9 млрд руб., в 2021-м —133,3 млрд руб., а в 2022-м — 142,8 млрд руб.

Основные направления бюджетной политики

Расходы в 2020 году составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб. По словам Ольги Антипиной, на 2020—2022 годы основными направлениями бюджетной политики станут обеспечение реализации нацпроектов и привлечение на них средств из федерального бюджета, сохранение и индексация мер социальной поддержки на 4%, фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 4% и на 2% материальных затрат бюджетных учреждений. Кроме того, край собирается уделить особое внимание увеличению инвестиций и поддержке объединяющихся территорий.

Социальная основа бюджета

Бюджет на три года сохраняет тенденцию предыдущих лет и остаётся социально направленным. В 2020 году социальные расходы составят 74% от всех расходов краевого бюджета.

Более того, по ряду программ предусмотрено увеличение финансирования. Например, финансирование госпрограммы «Качественное здравоохранение» в 2020 году увеличится на 3,6 млрд руб. В частности, это произойдёт из-за выделения больших средств на строительство больниц, расширения списка льготных медикаментов и увеличения взноса в ТФОМС на 1,5 млрд руб., которое позволит сделать бесплатным для детей и пенсионеров более дорогие медицинские услуги.

Финансирование госпрограммы «Образование» увеличено на 2,7 млрд руб. из-за выделения дополнительных средств на увеличение количества мест в школах, а также покупки для учреждений новых автобусов и компьютеров. Отметим, что в рамках школьного и дополнительного образования также много внимания уделяется цифровизации. Например, по словам зампредседателя правительства Антона Клепикова, в 2020 году электронную Пермскую образовательную систему внедрят в более чем в 500 школах края (95% от всего количества).

Также в следующую «трёхлетку» сохраняется тенденция увеличения объёмов дорожного фонда. Согласно проекту бюджета, в 2020 году финансирование по программе «Развитие транспортной системы» увеличится на 5,5 млрд руб. и составит 21,6 млрд руб. Объём дорожного фонда в 2020 году составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году увеличится до 18,2 млрд руб.

Ещё краевые власти сильно увеличили финансовую поддержку муниципалитетов. В 2020 году в территории предлагается направить более 29,4 млрд руб., что составит 20% от всех расходов краевого бюджета. Эти деньги муниципалитеты получат в качестве субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов и поселений, а также в виде субсидий, которые должны стимулировать развитие территорий.

Во время режима вопросов участники публичных слушаний спрашивали министров о сроках ввода в эксплуатацию новых пермских поликлиник, увеличении финансирования на обеспечение жильём молодых семей и особенностях межбюджетных взаимоотношений. Все предложения, высказанные участниками слушаний, в дальнейшем будут рассмотрены на профильных комитетах Заксобрания и обсуждены с представителями краевых министерств.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания:

— В проекте бюджета на 2020—2022 годы мы видим значительное увеличение инвестиционных расходов. Но при этом я бы хотел обратить внимание на то, что у нас есть очень большие вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Потому что наши жители уже заждались, когда появится поликлиника в Ленинском районе, когда запустится поликлиника в Свердловском районе и т. д. Поэтому, на мой взгляд, планы очень хорошие, напряжённые, но от их реализации будет зависеть, изменим ли мы качественно жизнь в Пермском крае.

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции «Справедливая Россия», член комитета по социальной политике Законодательного собрания:

— Новый бюджет является социально ориентированным, так как выше 70% расходов бюджета направят на социальное направление. Увеличивается финансирование и системы здравоохранения, и системы образования. Причём это увеличение измеряется в десятках миллиардов рублей. Суммы, которые сегодня были представлены, ещё будут изменены между чтениями. Но, тем не менее, социальная тема у нас ежегодно прослеживается и будет прослеживаться дальше. Я считаю, что проект бюджета отвечает всем потребностям региона, так как социальные обязательства, которые край взял на себя добровольно, будут сохранены и проиндексированы.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания:

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Пермский край в рамках проекта закона о бюджете на трёхлетний период выглядит очень достойно. В трёхлетнем периоде мы направим почти 18 млрд руб. на развитие дорожной сети Пермского края, и я надеюсь, что все жители Пермского края увидят результаты этой работы. Особое внимание хочется уделить и межбюджетным взаимоотношениям, на которые направляются 20% бюджета Пермского края. Я считаю, что муниципалитеты чувствуют некое плечо регионального бюджета и могут рассчитывать не него. Нас также радует финансовая устойчивость бюджета. По сравнению с другими регионами мы находимся в очень благоприятной устойчивой финансовой зоне: наш дефицит составит не более 13% при разрешённом 15%. Поэтому хочется надеяться, что депутатский корпус поддержит проект закона в первом чтении и дальнейшие регламентные процедуры будут произведены в установленные сроки.