Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 18 по 25 октября

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На этой неделе пермяков ждёт масса интереснейших событий. Несколько художественных выставок, многочисленные открытые лекции и концерты. В «Хохловке» отметят праздник Покрова Богородицы, а в Перми на большом экране покажут запись оперы «Фаэтон». Главными событиями недели станут Второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm, фестиваль «Джаз-лихорадка» и кинофорум «Лампа».

В Перми пройдёт XIV международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (6+). В этом году его посвятили 120-летнему юбилею легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона. Хэдлайнерами музыкального события станут знаменитый Московский джазовый оркестр под управление Игоря Бутмана, а также трио Олега Бутмана и американский вокалист Эллиот Маннерлин. В этом году организаторы фестиваля решили расширить программу, дополнив музыкальные выступления творческим мастер-классом по интуитивной живописи под руководством члена Союза художников России Натальи Баженовой.

Дворец культуры им. Солдатова, 19, 20 октября

В Перми состоится Ночной показ жизнеутверждающих фильмов Международного кинофестиваля «Лампа» (16+). Звёздные гости Ночного показа — члены жюри кинофестиваля, российские актрисы театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова, расскажут о своих впечатлениях от просмотра конкурсных работ, ответят на вопросы участников мероприятия, поделятся личными проникновенными историями участия в добровольческой и благотворительной деятельности.

Завод Шпагина, 23 октября, 22:00

Также в Перми пройдёт Второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm (16+). Организаторы форума — три пермских дизайнера: создательницы марки Una-Fort-Una Алена Игнатьева и Людмила Ремизова, а также создательница бренда IraKaniukova Ирина Канюкова. В рамках форума состоится Модная ночь, во время которой пройдут битва стилистов, конкурс молодых дизайнеров и вечеринка.

Технопарк Morion Digital (ш. Космонавтов, 111, корп. 10), 25, 26 октября

«Шедевры кремлёвских мастерских»

Ярким событием станет открытие выставки «Шедевры кремлёвских мастерских» (0+). Выставка знакомит зрителей с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Музеев Московского Кремля. В экспозицию вошли: иконы, литургическая утварь, светская посуда, парадное клинковое и огнестрельное оружие, золотное шитьё, а также личные вещи боярина Богдана Матвеевича Хитрово, с именем которого связан расцвет Оружейной палаты в XVII веке.

Пермская художественная галерея, с 19 октября

В «Хохловке» отметят праздник Покрова Богородицы (0+). С этого дня завершались полевые работы: считалось, что на Покров осень встречается с зимой. В программе певческие мастер-классы, мастер-класс по прядению, молодежные игры, частушки под балалайку, реконструкция свадебного обряда и обрядовое кормление лошади последним снопом.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 19 октября, 12:00

Нателла Болтянская

В рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти» пройдёт премьера концертной программы Нателлы Болтянской «Софья Власьевна» (12+). Зрители услышат песни на исторические темы. Среди героев — собственно диссиденты, редакторы «Хроники Текущих Событий», опальный генерал Матвей Шапошников, в 1962 году отказавшийся стрелять в восставших Новочеркасска, Ян Палах, совершивший самосожжение в знак протеста против ввода войск в Чехословакию в 1968 году, портной из московской коммуналки, с ужасом читавший газеты периода «Дела врачей», хасидский певец и учитель Шломо Карлебах, немецкие женщины, восставшие против нацизма в 1943 году, и многие другие.

Театр «Сцена-Молот», 21 октября, 19:00

Также Нателла Болтянская прочитает лекцию «Советские диссиденты и принцип разделения властей в США» (12+). Автор фильмов о диссидентском движении попробует ответить на вопросы о том, как американские законодатели боролись за права человека в СССР? Какие препоны им ставило правительство США? Как происходила эта борьба — от воздушных шаров до поправки Джексона — Вэника? Что в деятельности Конгресса США навсегда осталось загадкой для Брежнева и многие другие.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 22 октября, 14:00

В рамках проекта пройдёт лекция Роберта Латыпова «Региональный образ топографии террора» (12+).

Центр городской культуры, 24 октября, 19:00

«Пермский открытый университет» продолжает свою программу. Новый гость проекта — Максим Кронгауз, российский лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, автор книг «Семиотика, или Азбука общения», «Семантика», «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и других, а также более 200 статей. Свою лекцию «Что будет, когда нас не будет: взгляд лингвиста» (16+) он посвятит конкуренции языков и использования их в разных сферах в современном обществе.

Музей современного искусства PERMM, 19 октября, 14:00

«Фаэтон»

В российских кинотеатрах пройдут показы оперы «Фаэтон» (16+) Жан-Батиста Люлли. TheatreHD представит постановку Пермского театра оперы и балета по всей стране. Над «Фаэтоном» под руководством режиссера-постановщика Бенжамена Лазара и дирижёра Венсана Дюместра работала команда мастеров барочного театра вместе с хором и оркестром musicAeterna. Запись постановки произвела французская компания Bel Air Media, режиссером съемки выступил Корентен Леконт. Показ «Фаэтона» пройдёт в 50 городах России, в том числе и в Перми.

Кинотеатр «Кристалл», 20 октября, 15:00, 18:20

Звезда нового поколения французского пианизма, обладатель эксклюзивного контракта Deutsche Grammophon Симон Грэши (16+) выступит в Перми. В программе предстоящего концерта в Перми Симон Грэши обьединил произведения разных эпох и стилей — от Баха и Шумана до Рамиреса и Чилли Гонзалеса, некоторые из них станут для российской публики подлинным открытием.

Частная филармония «Триумф», 19 октября, 19:00

В Перми открылась выставка Ирины Лавровой и Леонида Лемехова (6+). На выставке представлены более 100 работ, выполненных в разных графических техниках. В экспозицию также вошли работы братьев Владимира и Сергея Лемеховых, недавно ушедших из жизни. Оставшись в родном Петербурге, они проявили себя как самобытные мастера изобразительного искусства. Владимир состоялся как талантливый архитектор, Сергей — как замечательный график.

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