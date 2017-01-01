В Перми усилят борьбу с граффити на фасадах домов

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В Перми разработали и приняли план совместных мероприятий различных ведомств по профилактике и пресечению нанесения граффити на фасады зданий.

Например, планируется привлекать к ликвидации граффити волонтёров, организовать разъяснительную работу в образовательных учреждениях, создать мобильные группы для патрулирования в районах города и по возможности установить камеры видеонаблюдения в некоторых местах нанесения граффити. Также власти Перми подумают над тем, можно ли нанести на фасады противовандальные средства защиты, и провести в 2020 году чемпионат города по граффити.

Кроме того, администрация Перми просит пермяков не быть безразличными к действиям тех, кто портит фасады, проводить профилактические беседы с детьми, а также при виде правонарушителей незамедлительно сообщать в отделы полиции.

Отметим, что, согласно региональному законодательству, за нанесение рисунков, а также за несвоевременное выполнение работ по устранению графических рисунков собственниками зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства предусмотрена административная ответственность. А, согласно УК РФ, за умышленные уничтожение или повреждение имущества, вандализм, осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах грозит штраф в размере до 40 тыс. руб.

Источник — пресс-служба администрации Перми

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