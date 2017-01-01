Определён минимальный размер взносов за капремонт на ближайшие три года

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В 2020 году минимальный размер взноса за капительный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае составит 9,36 руб. за 1 кв. м в месяц. Этот показатель был утверждён постановлением правительства Пермского края.

Тем же документом утверждён минимальный размер взноса за капремонт для пермяков на 2021 и 2022 годы. В 2021 году он составит 9,73 руб. за 1 кв. м в месяц, в 2022 году тот же показатель составит 10,10 руб.

Напомним, что в 2019 году в Пермском крае минимальный размер взносов за капремонт составлял 9 руб. за 1 кв. м в месяц. С 2018 года по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова фонд проводит комплексные ремонты.

Это означает, что в доме в планы замены включают сразу несколько внешних или внутренних видов работ. За период реализации программы в Пермском крае уже отремонтировано больше тысячи домов.