Платные парковки приносят в бюджет Перми 100 млн руб. ежегодно

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Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил о финансовой отдаче системы палатных парковок в городе.

«Городской бюджет получает порядка 100 млн руб. в год от платных парковок», — заявил Дмитрий Самойлов в рамках выступления на Форуме городского и регионального развития.

Напомним, система платных парковок введена в Перми в 2016 году и вначале охватывала центральное ядро города. С сентября 2018 года зона расширена и охватывает территорию от Крисанова до Разгуляя по горизонтали и от Чернышевского до Окулова по вертикали.

Плата за час составляет 20 руб. в будни с 9 до 19 часов, в остальное время, в том числе и все выходные, парковочные места бесплатные.