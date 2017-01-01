Начал свою работу Пермский инженерно-промышленный форум

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми начал свою работу Пермский инженерно-промышленный форум. Он продлится два дня, 17 и 18 октября.

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, выступило партнёром Пермского инженерно-промышленного форума.

17 октября в рамках деловой программы ПИПФ пройдёт расширенный Совет директоров промышленных предприятий Пермского края при губернаторе Пермского края Максиме Решетникове.

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов выступит с докладом о потребностях в развитии региональной железнодорожной инфраструктуры в условиях наращивания объёмов производства и перевозок продукции. Решение этого вопроса играет ключевую роль в работе предприятия и обеспечении реализации инвестиционной и промышленной политики Пермского края в целом.

Помимо этого, 18 октября Дмитрий Осипов примет участие в пленарном заседании форума, где расскажет о перспективных технологиях производства калийных удобрений.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Мы рады участвовать в этом значимом для региона мероприятии, которое уже пятый год становится отличной площадкой обсуждения наиболее актуальных вопросов развития промышленности для российских и зарубежных компаний. «Уралкалий» идёт в ногу со временем, внедряя в производство высокотехнологичные решения и сохраняя лидирующие позиции в отрасли.

Пермский инженерно-промышленный форум, участие в котором принимают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, а также отраслевые российские и зарубежные эксперты, проводится с 2014 года.

Ежегодно на площадке форума обсуждаются вопросы обеспечения диверсификации российской промышленности и реализации программы повышения производительности труда в регионах, инструменты государственной поддержки предприятий, возможности промышленной кооперации и перспективы использования цифровой экономики в производственном секторе.

В рамках работы форума проходит выставка, на которой промышленные предприятия и вузы представляют наиболее интересные разработки и проекты Пермского края.