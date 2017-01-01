В Перми вечером выпадет мокрый снег

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 17 октября, в Пермском крае ожидается снегопад. По данным ГИС-центра Пермского университета, сначала осадки выпадут в западных районах, до Перми они доберутся к 17:00.

Зона наиболее интенсивных осадков пройдёт, предварительно, по линии Кудымкар — Добрянка — Чусовой. В Перми также ожидается мокрый снег (до 5 мм осадков за вечер 7 октября), налипание снега на деревья, образование временного снежного покрова. В ночь на пятницу по югу края потеплеет до +5° и ожидаются осадки в виде дождя, а по востоку края — сильный мокрый снег.

В Перми в ночь на 18 октября также потеплеет до +1…+2°, так что снежный покров к утру может растаять. Днём в пятницу осадки продолжатся в виде дождя по крайним южным районам, на остальной территории они прекратятся, температура воздуха ожидается от -1° по востоку края до +4° по югу, в Перми — до +2°.

В ночь на субботу Средний Урал попадёт под влияние арктического антициклона, ожидается прояснение и вторжение холодного воздуха. Однако наиболее сильное похолодание ожидается в Зауралье. В Пермском крае по востоку территории температура понизится до -7…-9°, по северу — до -4…-6°, по югу будет около 0°. В Перми минимальная температура ожидается -3…-4°. Днём 19 октября температура лишь местами по краю превысит нулевую отметку, однако при этом погода будет малооблачной.