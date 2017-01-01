Почти полторы тысячи заявок от жителей Прикамья поступило на конкурс «Лидеры России»

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1446 заявок от жителей Пермского края поступило на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»:

— За десять дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент. В этом году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн руб. и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Ранее на встрече с победителем и участниками всероссийского конкурса «Лидеры России» губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Приятно, что в крае есть люди, готовые что-то менять. Задача власти — создавать инфраструктуру, некую оболочку, а будет заполнена она или нет, зависит от самих людей. Мы все в одной лодке. В этом смысле я вижу в вас союзников».

Одно из нововведений третьего сезона конкурса «Лидеры России» — в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.

Напомним, в 2019 году финал конкурса «Лидеры России» состоялся в марте. В нём приняли участие 227 тыс. человек из 21 региона России. 104 участника стали победителями. Из Пермского края в финал конкурса вышли трое, в том числе ставший победителем Павел Шевченко.