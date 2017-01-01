Пермский край вошёл в «Императорский маршрут»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Москве состоялось подписание трёхстороннего соглашения между Федеральным агентством по туризму, Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительством Пермского края о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта «Императорский маршрут». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Прикамье на церемонии подписания документа представили заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева и руководитель Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своём приветственном слове отметила, что «Императорский маршрут» даст новый импульс развитию туристического потенциала регионов России, сохранению их историко-культурного наследия, а также реализации новых просветительских программ, которые направлены на преемственность исторической памяти и более глубокое и разностороннее изучение истории нашей страны.

По словам председателя Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой, составителям маршрута удалось найти удачный вариант сочетания исторического и развлекательного туризма. «Соглашение, которое мы сегодня заключаем, позволит ещё более эффективно работать в направлении укрепления «Императорского маршрута» во всех регионах, которые в нём представлены», — подчеркнула Анна Громова.

Пермь занимает очень важное место в маршруте, и подписание соглашения — огромный шаг в формировании важной исторической ветки туризма в регионе. Представители Дома Романовых волею судеб оказались связаны с пермскими землями с самого начала.

В рамках «Императорского маршрута» экскурсанты посещают достопримечательные места города Перми, в разное время связанные с пребыванием членов императорской династии: ротонду в парке им. Горького и обелиск «Сибирская застава», Александровскую больницу, построенную по распоряжению Александра I и в честь него впоследствии названную, Пермское Алексеевское реальное училище, открытое великим князем Алексеем Александровичем в 1873 году, Мариинскую женскую гимназию, открытую великим князем Михаилом Николаевичем, Успенский собор женского монастыря, где молилась великая княгиня Елисавета Фёдоровна по пути в Белогорский монастырь, а также ряд других, не менее ярких и исторически важных локаций.

В соответствии с подписанным соглашением, стороны обязуются организовать благоприятные условия для создания туристского продукта посредством разработки плана реализации «Императорского маршрута» в Прикамье до 2025 года, вести совместную работу по раскрытию роли России в мировом историческом процессе и отражению достижений России в период правления Российского Императорского Дома, а также содействовать популяризации проекта через организацию круглых столов, конференций и т. п. на отечественном и зарубежном туристических рынках.

По словам Елены Лопаевой, проект «Императорский маршрут» крайне важен для Пермского края с точки зрения его исторической значимости. «Сегодня необходимо развивать в России внутренний туризм и показывать уникальность каждого региона. «Императорский маршрут» станет одной из таких «точек роста» сферы историко-культурного и паломнического туризма в Пермском крае. Маршрут охватывает все важнейшие исторические точки, связанные с Домом Романовых в частности и с историей царской России в целом. Пермский край — один из ведущих регионов в реализации этой темы. Здесь ежегодно проходят мероприятия, посвящённые памяти великого князя Михаила Романова: литургия, крестный ход, Пермские научно-образовательные чтения «История Императорского Дома Романовых». «Императорский маршрут» станет продолжением этой уже сложившейся доброй традиции», — подчеркнула Елена Лопаева.

«Императорский маршрут» — это проект по возрождению основ историко-культурной, духовной составляющей России и её достижений в период правления династии Романовых. Маршрут рассказывает о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи — щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.