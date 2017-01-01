В Пермском крае названы 40 президентских грантов-победителей

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Фонд президентских грантов официально подвёл итоги второго конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ. Как и по итогам первого конкурса, в октябре Приволжский федеральный округ занял второе место в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Победил каждый четвёртый участник из ПФО. Проекты 407 лидеров из Приволжья получат 618,4 млн руб. Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок.

В Пермском крае 40 проектов-победителей будут профинансированы на сумму около 80 млн руб.(в первом конкурсе этого года грант выиграли 36 организаций региона).

Победителей конкурса поздравил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Лидирующие позиции Приволжского федерального округа — яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов Президента России. Количество победителей из ПФО растёт: по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку главы государства получило 337 заявок нашего округа, а во втором — уже на 20% больше. Более чем на 100 млн руб. возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты Президента России Владимира Владимировича Путина направляются прежде всего на развитие социально значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина ПФО интереснее и комфортнее».

Всего в России из 9 тыс. проектов, поданных на конкурс, победителями признаны 2128 (23,4%). Они получили финансирование на сумму 4,35 млрд руб.