Реконструкция дороги Кунгур — Соликамск обойдётся бюджету в 616 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Краевые власти объявили торги на реконструкцию участка от Березников до Соликамска региональной дороги Кунгур — Соликамск. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

На территории Березников и Соликамского городского округа дорогу (15,6 км) расширят до четырёх полос — по две в каждом направлении движения. Работы будут выполнены в четыре этапа. В ходе реконструкции возведут двухуровневую развязку на пересечении региональной дороги с проспектом Ленина в Березниках, а также обустроят мостовое сооружение через реку Лёнву. Расчётный срок службы дорожной одежды — 15 лет.

Итоги конкурса будут подведены 29 октября. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 616,6 млн руб.