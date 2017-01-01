«Молот-Прикамье» подписал вратаря — чемпиона Словакии

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Вратарь Иван Лисутин подписал контракт с пермским хоккейным клубом «Молот-Прикамье». 32-летний хоккеист стал чемпионом Словакии в составе команды «Банска Бистрица».

До этого он представлял хорватский «Медвешчак», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик», подольский «Витязь», екатеринбургский «Автомобилист».

Будучи игроком «Витязя», в 2014 году принял участие в Матче всех звёзд КХЛ.

Подписание Лисутина вызвано тем, что «Молот» покинул вратарь Георгий Анаркулов.

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