На реконструкцию теплоснабжения Кислотных Дач и Новых Лядов предполагается потратить 328 млн рублей

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Сегодня, 16 октября, на комитете по городскому хозяйству Пермской городской думы были озвучены данные по расходам на перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую в микрорайоне Кислотные Дачи. Согласно прогнозу департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, на эти цели предполагается потратить 212 млн руб.

Работы будут проводиться по концессионному соглашению администрации Перми с ООО «Пермская сетевая компания». Конкурсные процедуры на проектирование этих работ уже запущены.

Власти города планируют, что процесс проектирования завершится к концу 2019 года, а уже в 2020 году будут начаты работы по модернизации котельной в микрорайоне Кислотные Дачи. В дальнейшем данный опыт предполагается тиражировать на другие территории.

По этому же концессионному соглашению с ООО «Пермская сетевая компания» предполагается осуществить перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую в посёлке Новые Ляды. Расходы на эти цели составят 116,4 млн руб.

С 1 января 2022 года, согласно Федеральному закону «О теплоснабжении», использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) не допускается. Для перехода из открытой в закрытую систему ГВС необходимо провести комплекс мероприятий, связанных с модернизацией котельных, заменой сетей теплоснабжения и переводом потребителей на новую систему. В Пермском крае задача по переводу систем теплоснабжения с открытых на закрытые стоит также в Чайковском и Лысьве.