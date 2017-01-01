Чайковский предприниматель оштрафован за использование печати с изображением герба

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Чайковская городская прокуратура выявила нарушения в деятельности коммерческих организации при использовании государственной символики. Виновные оштрафованы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что ряд предпринимателей использовали в своей деятельности печати с изображением, схожим с государственным гербом Российской Федерации. Основанием для проверок послужили заверенные копии трудовых книжек сотрудников и другие документы, в которых были проставлены соответствующие оттиски.

По результатам проверок прокурором в отношении индивидуального предпринимателя и директора юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации)

Постановлениями мирового судьи предприниматель и директор признаны виновными и оштрафованы.