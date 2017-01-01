В третьем квартале в Перми введены в эксплуатацию восемь многоквартирных домов

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Фото: Константин Долгановский

По данным городского департамента градостроительства и архитектуры, в третьем квартале 2019 года от застройщиков поступило 24 заявления на выдачу разрешения на строительство многоквартирных домов. Выдано девять разрешений (82 тыс. кв. м жилых помещений).

Как пояснила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова во время заседания комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 16 октября, также за квартал поступило 53 заявления о продлении ранее выданных разрешений на строительство, из них удовлетворено 39.

Что касается ввода жилья в эксплуатацию, то на этот счёт поступило десять обращений от застройщиков и удовлетворено восемь. То есть в третьем квартале в Перми введено в эксплуатацию 107,4 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Также за указанный период поступило 98 обращений на разрешение строительства нежилых объектов, удовлетворено 32. Введено в эксплуатацию 28 нежилых объектов.

Напомним, по итогам второго квартала, департамент выдал 14 разрешения на строительство многоквартирного жилья, тогда же введены шесть домов (40 тыс. кв. м).

Таким образом, с начала 2019 года в Перми выдано 25 разрешений на строительство многоквартирных домов.