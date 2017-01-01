Жителям Пермского края на 100-летний юбилей подарят одеяло и подушку Краевое правительство закупит 125 подарочных наборов для вручения долгожителям

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»

Вчера, 15 октября, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок по заказу правительства Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по изготовлению сувенирного набора для поздравления жителей Пермского края со 100-летним юбилеем.

Максимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. из расчёта 4 тыс. руб. за комплект. Всего подрядчику нужно изготовить 125 подарочных наборов. В каждый из них входят одеяло, подушка, подарочная упаковка и информационный лист.

В качестве наполнителя для подушки и одеяла в техническом задании указано 100% органическое натуральное эвкалиптовое волокно, которое отличается гипоаллергенностью и воздухопроницаемостью. Одеяло и подушка будут белыми с жаккардовым рисунком по ткани. Причем одеяло должно быть всесезонным стеганым с анатомической стежкой с окантовкой плетеным кантом синего цвета. Стирать постельный набор можно дома в стиральной машине при t не выше 30º.

Подарочная упаковка представляет собой синюю коробку-чемодан со стеганой ручкой и окантовкой из шелкового канта золотого цвета. Ткань чемодана должна быть с водо- и грязеотталкивающей пропиткой. По границе верхней и боковых поверхностей с лицевой стороны сумки будет двойная встречная молния золотого цвета.

Также на лицевой части упаковки будет карманы из прозрачного плотного полиэтилена. В нем будет находиться картонный информационный лист жемчужного цвета.

Разработка макета подушки, одеяла, подарочной коробки и информационного листа входит в стоимость сувенирного набора. Причем исполнитель должен представить заказчику для согласования не менее трех вариантов макета.

Поставляемая продукция должна быть новой. Срок действия контракта: с момента заключения по 20 ноября 2020 года.

Заявки на аукцион принимаются до 23 октября. Сам аукцион пройдет 25 октября.

Отметим, что раньше поздравлением жителей края, отметивших 100-летний юбилей, занимались муниципальные власти, поэтому в разных муниципалитетах подарки долгожителям могли сильно отличаться.

Также напомним, что в этом году краевые власти закупили подарочные наборы и медали для вручения их семьям Пермского края, в которых с начала 2019 года родились дети.

Твитнуть Поделиться Поделиться