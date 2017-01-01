В Перми отремонтированы два выезда из микрорайона Паркового

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Индустриальном районе Перми сданы два участка автодороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это участок ул. Встречной от ул. Подлесной до Оверятской и участок ул. Оверятской от Встречной до Глухого переулка.

Данные дороги очень важны для жителей микрорайона Паркового, так как обе улицы соединены друг с другом, а в итоге обеспечивают выезд из микрорайона на одну из главных городских магистралей — шоссе Космонавтов.



Подрядная организация ООО «Капиталдорстрой» сначала расчищала Встречную от кустарников, старых деревьев, затем проведена очистка водоотводных канав, установлен новый водопровод.



На самой дороге уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия, нанесена дорожная разметка со световозвращающими элементами, обновлены тротуары, заменены бордюры, для жителей вдоль дороги установлены шумозащитные экраны высотой 3 м. Цена контракта составила 53,6 млн руб.



На участке ул. Оверятской работы также заняли три месяца. Подрядчик — ИП Егоян — заменил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины щебнем, нанесена аналогичная световозвращающая дорожная разметка. Стоимость работ составила 3,7 млн. руб.



Гарантийный срок полотна на обоих объектах — три года, на разметку — шесть месяца.

Вадим Сабуров, директор МКУ «Благоустройство Индустриального района» Перми:

— Как заказчики, мы отвечаем перед пермяками за качество выполненного ремонта. Поэтому наши специалисты регулярно выезжали на объекты в процессе ремонтных работ. Замечания подрядчики сразу устраняли. Пробы, взятые лабораторией, подтвердили должные нормативы ремонта.

Инспектор Общественной палаты Пермского края Даниил Бахарев положительно отметил оба объекта, хотя ряд замечаний по работе всё же выявил:

«В целом работы выполнены хорошо. Были небольшие замечания по съездам, организации искусственных неровностей и ликвидации отверстий после взятия лабораторных проб на тротуарах. Подрядчик всё исправил».

Кроме пермских объектов работы в рамках нацпроекта проходят и в Пермском районе. В частности, в начале октября сдан в эксплуатацию участок дороги Пермь — Гамово около реки Малой.



Подрядчиком выступил предприниматель Татевик Акобян. Работы включали замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт съездов, переустройство водоотвода, установку остановочных площадок, три «лежачих полицейских», новую дорожную разметку.

Марсель Алдаров, глава Гамовского сельского поселения:

— Эта автодорога не ремонтировалась много лет. Жители Гамово обратились с просьбой, администрация поддержала, и дорогу включили в национальный проект. Внизу на съезде весной-осенью всегда стояла огромная лужа. Подрядчику на это указали, он сделал отвод. Сейчас — сухо. Серьёзных замечаний к его работе нет.

В этом году в Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будут отремонтированы 32 дорожных объекта, общей протяжённостью около 30 км.



В Пермской агломерации (Пермь, Пермский, Краснокамский, Добрянский районы) в 2019 году по нацпроекту идёт ремонт 55 объектов, протяжённостью почти 91 км. Экономия, которая образовалась в ходе аукционов, направлена на ремонт ещё семи дорог в Пермской агломерации. Итого: 62 объекта.



В числе одного из главных объектов в рамках нацпроекта — участок региональной дороги Горнозаводск — граница Свердловской области.



Кроме того, в нацпроект с прошлого года перешли такие ключевые объекты как «Строительство обхода п. Куеда» для выхода на Республику Башкортостан, а также вторая очередь Восточного обхода Перми и хорошо знакомая всем пермякам ул. Революции.



Участок от ул. Сибирской до Компроса уже открыт для проезда. В этом году на нём полностью заменено дорожное полотно, а также улица будет расширена на участке от ул. Куйбышева до Сибирской.



На реализацию нацпроекта в этом году из федерального бюджета Пермскому краю выделено 1,184 млрд, ещё более 1 млрд руб. — из регионального бюджета. В результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.



Всего дорожный фонд Пермского края в этом году составляет 15,1 млрд руб. (в 2016 году составлял только 5,4 млрд руб., — прим.).