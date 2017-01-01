Спрос на евробонды «Уралкалия» превысил 1 млрд долларов США

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Спрос на пятилетние еврооблигации «Уралкалия», одного из ведущих мировых производителей калийных удобрений, превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Андрея Соловьёва, руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов размещения.

«Уралкалий» во вторник, 15 октября, разместил евробонды с погашением в октябре 2024 года в объёме 500 млн долларов и доходностью в размере 4% годовых.

Андрей Соловьёв, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал»:

— На пике объём книги достиг более 1 млрд долларов, поступило 90 заявок от инвесторов. Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до 4,125—4,25%, затем до 4—4,125%. Финальная доходность выпуска составила 4%.

В рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных (5 лет) корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Кроме того, удалось достичь очень привлекательных параметров по спреду. Так, в этот раз он составил 241 базисный пункт, что на 44 базисных пункта ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций «Уралкалия».

Компания 9—14 октября провела в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте-на-Майне и Лондоне встречи с инвесторами, посвящённые возможному размещению евробондов.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.

В «Уралкалии» ситуацию со спросом на еврооблигации компании пока не комментируют.