Пермский краевой онкодиспансер нарушил законодательство о закупках

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Пермский краевой онкологический диспансер нарушил закон о закупках при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата. К такому выводу пришла комиссия Пермского УФАС России при рассмотрении поступившей в ведомство жалобы одного из производителей медицинских препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного средства краевой онкодиспансер в техническом задании указал, помимо правомерных требований, ограничивающие конкуренцию требования к упаковке медицинского препарата.

Заказчик пояснил, что данное требование обусловлено объективной потребностью снизить риск травмирования медработников и пациентов в ходе проведения процедуры. Однако, по мнению ФАС России, удобство для медперсонала и иные причины, не связанные с терапевтическими свойствами лекарственного препарата для пациентов, не являются обоснованием необходимости закупки препарата конкретной формы выпуска.

Заказчик в техзадании указал, что ему требуется лекарственное средство в «шприце с защитной системой иглы или с устройством защиты иглы». Это ограничение противоречит указаниям ФАС.

Комиссия Пермского УФАС выдала учреждению здравоохранения предписание устранить нарушения, в противном случае должностным лицам, допустившим отступление от норм, грозит административная ответственность.