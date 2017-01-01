В Перми увеличат количество городских спасательных служб гражданской обороны Их число вырастет с 10 до 12 за счёт службы оповещения и связи и противопожарной спасательной службы

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Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон.

На сайте администрации Перми опубликовали проект постановления мэрии «О создании спасательных служб гражданской обороны города Перми». В постановление входят перечень городских спасательных служб и положение о спасательных службах.

Как следует из документа, в перечень этих организаций вошли 12 служб: автотранспортная спасательная служба, спасательная служба убежищ и укрытий, спасательная служба торговли и питания, спасательная служба ритуальных услуг, инженерная спасательная служба, спасательная служба оповещения и связи, спасательная служба теплоснабжения, спасательная служба газоснабжения, спасательная служба электроснабжения, спасательная служба охраны общественного порядка, спасательная служба водоснабжения и противопожарная спасательная служба. Согласно списку служб, опубликованному на сайте МКУ

«Пермское городское управление гражданской защиты», сейчас в городе действуют десять спасательных служб. Таким образом, новыми являются лишь служба оповещения и связи, создаваемая на базе МКУ «Пермская городская служба спасения», и противопожарная спасательная служба, создаваемая на базе ФГКУ «10-й отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю». Также администрация Перми планирует передать автотранспортную спасательную службу из МБУ «Гортранс» в департамент транспорта.

Основные задачи спасательных служб, которые вытекают из задач, возложенных на гражданскую оборону:

— эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

— предоставление населению средств коллективной и индивидуальной защиты;

— проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;

— проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

— обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

— санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

— восстановление и поддержание порядка в районах города Перми, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

— срочное захоронение трупов в военное время;

— устойчивость функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются положениями об этих службах. Положения разрабатываются муниципальным казённым учреждением «Пермское городское управление гражданской защиты», согласовываются с руководителями учреждений, на базе которых создаются эти службы, и утверждаются главой города.

Ответственность за создание, укомплектование, оснащение, обучение и готовность соответствующих спасательных служб несут руководители организаций, структурных подразделений администрации города Перми, на базе которых созданы эти службы. Ответственность за готовность каждой спасательной службы ГО несёт руководитель этой службы.

Общее руководство спасательными службами осуществляет глава города, а непосредственное руководство — начальники спасательных служб. Методическое руководство и координацию деятельности спасательных служб по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС на территории Перми осуществляет МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».

Сейчас проект постановления находится в стадии обсуждения. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественная экспертиза проекта завершатся 21 октября.

Отметим, что федеральное законодательство обязывает власти на местах создавать спасательные службы гражданской обороны во всех муниципалитетах и регионах. В Прикамье на краевом уровне создано 20 таких спасательных служб. Например, в список краевых спасательных служб гражданской обороны входят медицинская спасательная служба, а также служба защиты сельскохозяйственных животных и растений, служба защиты культурных ценностей, служба материально-технического снабжения, служба санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, служба светомаскировки и других видов маскировки, служба снабжения горюче-смазочными материалами.