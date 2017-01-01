В Перми отметили 30-летие LEXUS

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Фото: Никита Чунтомов

«Можем ли мы создать роскошный автомобиль, чтобы бросить вызов лучшим в мире?» — этот вопрос стал ключевым в момент рождения бренда Lexus и положил начало воплощению в жизнь принципа роскошной элегантности. В последующие годы у Lexus появилось множество поклонников. Раритетные, стильные и величественные Lexus LS 430, Lexus LS 600 и Lexus IS 250 прибыли на праздник в честь 30-летия Lexus в «Лексус-Пермь».

Праздник 30-летия марки собрал в «Лексус-Пермь» самых близких друзей Lexus, настоящих ценителей автомобильной роскоши и элегантности. Взрослые увлечённо тестировали новинки Lexus, дети развлекались в планетарии, играли и участвовали в конкурсах. Особое настроение празднику придали мастер-класс по модным трендам этой осени, изысканный фуршет и интерактивная фотозона. В качестве подарков гости получили сувениры с символикой Lexus, сертификаты на детейлинг и керамическое покрытие кузова от компании VERRA.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Мы благодарим всех гостей за то, что приехали разделить с нами этот праздник! И мы гордимся тем, что все эти годы наша работа находит отклик в сердцах автомобилистов, которые ценят роскошь, комфорт и технологии. Клиенты Lexus — это особенные люди, с особой душой и восприятием, тонко чувствующие и понимающие автомобиль. Мы с командой «Лексус-Пермь» в VERRA стараемся подарить клиенту настоящее удовольствие от владения автомобилем Lexus. Счастье клиента — в правильном выборе, в уверенности в завтрашнем дне.

Среди пермских автомобилистов марка Lexus является одной из самых востребованных в премиум-сегменте. Кроме того, в Перми зафиксирован самый высокий в России показатель повторных покупок автомобилей этой марки — 70% клиентов возвращаются за новым Lexus.

«Это объясняется доверием и уважением между клиентом и дилером. Для пермского покупателя важны партнёрские отношения», — отмечает Анна Бояршинова.

30-летие марки Lexus — большое событие для официальных дилеров марки. Осень 2019-го будет богата на новинки — пермские поклонники марки увидят новые Lexus RX и Lexus ES.

«Лексус-Пермь»

Героев Хасана, 81

www.lexus59.ru

+7 342 264-30-30

По сообщению пресс-службы компании

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