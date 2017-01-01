Краевой минстрой сформировал новую дорожную карту проблемных домов Это связано с изменениями в федеральном законодательстве

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Фото: Дмитрий Енцов

Министерство строительства Пермского края 15 октября совместно с Общественной палатой, представителями заксобрания, правоохранительных органов провели встречу с дольщиками проблемных объектов. Главной темой обсуждения стали новые механизмы достройки проблемных домов в связи с недавно вступившими изменениями федерального законодательства о долевом строительстве.

В июне 2019 года начал действовать новый закон № 151-ФЗ, который определил, что достройкой проблемных объектов теперь будет заниматься государственный Фонд защиты дольщиков. Средства на строительство должны поступить из федерального и регионального бюджетов. По каждому объекту Фонд должен принять решение о способе достройки: компенсационные выплаты или достройка за счет средств фонда.

«В рамках нового федерального закона Минстрой разработал дорожную карту по достройке проблемных домов. В течение месяца министерство сформирует и направит заявку в федеральный Фонд защиты дольщиков, который должен определить способ исполнения обязательств перед дольщиками: достройка или выплата. Край в свою очередь готов софинансировать утвержденные Фондом мероприятия. Для тех, кто сегодня достраивает дома с использованием региональных мер поддержки, хочу отметить, что он не противоречит новому механизму», - обозначила заместитель министра строительства Фаина Минх.

Важно, что согласно новому федеральному закону меры поддержки оказываются только в отношении тех объектов, застройщики которых уже признаны банкротами. В Пермском крае таких строений - 38. По 14 из них уже созданы ЖСК и проблемные дома переданы в собственность кооперативов.

«В настоящий момент мы направили обращение в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой предоставить пострадавшим гражданам меры поддержки по четырем долгостроям: Первый пермский микрорайон, ул.Толмачева, 15, ул.Челюскинцев, 23 и ул. Екатерининская,175. В течение месяца ходатайство будет направлено и по всем остальным объектам», - отмечают в Минстрое.

Новый федеральный закон изменил и само понятие проблемного объекта. Ранее процедура отнесения объекта к проблемному носила заявительный характер. При этом долгострой можно было признать официально проблемным в случае, если его застройщик признан банкротом, если после шести месяцев задержки сроков сдачи дома в отчетных документах застройщика не зафиксированы вложения в строительство, если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Кроме того, до второго квартала 2019 года учет велся пообъектно. То есть в одном объекте могли быть учтены несколько домов (секций).

Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все дома, где нарушены сроки передачи объекта дольщикам более, чем на 6 месяцев. Так, в Пермском крае их число увеличилось с 13 до 49.

Напомним, всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию 9 проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.