Мошенники представляются сотрудниками «НОВОГОРа-Прикамье»



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ООО «НОВОГОР-Прикамье» на сайте предупреждает об участившихся в городе случаях мошенничества. Неизвестные звонят с телефонного номера +7 (342) 248-0153, представляются сотрудниками компании, а затем приходят в квартиры, в основном людей старшего возраста, и, угрожая повышенными платежами за воду, убеждают жителей срочно проверить индивидуальные приборы учёта воды или поменять их по цене, которая гораздо выше рыночной.

В «НОВОГОР», сообщают в компании, люди обращаются уже после покупки дорогостоящего оборудования, потратив до 10 тыс. руб. при рыночной цене за прибор учёта воды в 500—700 руб.

ООО «НОВОГОР» напоминает, что всегда заранее предупреждает о своём визите, например, через объявление на подъезде. При этом можно проверить, является ли посетитель сотрудником «НОВОГОРа», по телефону 2100-600 или задав вопрос на сайте novogor.perm.ru.

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