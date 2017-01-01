К зиме в Перми закупят 21,5 тыс. т реагентов и 68 единиц новой снегоуборочной техники

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Фото: Константин Долгановский

Подрядчики и управляющие компании Перми начали готовиться к содержанию дорог и дворов в зимнее время. Для города закупается порядка 21,5 тыс. т инновационных реагентов, сообщают в администрации Перми.

Новые реагенты имеют рабочую температуру до -30 градусов, а также соответствуют экологическим нормативам: не вредят окружающей среде и здоровью человека. В Ленинском районе уже закуплено около 1,5 тыс. т этого противогололёдного материала.

Ведётся закупка снегоуборочной техники — к имеющимся у подрядных организаций 356 машинам добавится ещё 68 единиц новой техники. Уже приобретены новые погрузчики, экскаваторы, грейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторы.